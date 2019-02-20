بنك القاهرة: خطة لإصدار 450 ألف بطاقة "ميزة" للتحول لمجتمع غير نقدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة والرئيس التنفيذى، أن البنك أطلق أول بطاقة "ميزة" للخصم المباشر فى مصر وبصدد إصدار 450 ألف بطاقة للخصم المباشر بالتزامن مع إطلاق البطاقة المدفوعة مقدما فى العام الحالى.

يأتى ذلك ضمن التوجه الاستراتيجى للبنك لتعزيز الشمول المالى ودعم توجهات المجلس القومى للمدفوعات للتحول إلى مجتمع غير نقدى بحلول عام 2025، من خلال امتلاك منظومة دفع وطنية تتيح للعملاء القيام بالعديد من المعاملات من خلال منظومة دفع إلكترونى داخل مصر.

وأضاف "فايد" أن البنك قد قام بتعديل انظمته للدخول فى منظومة "ميزة" الوطنية للمدفوعات الالكترونية عند استخدام البطاقات المصدرة من البنك على قنوات القبول بالجهات الحكومية وغير الحكومية ليتمكن أكبر عدد من المواطنين من إجراء المدفوعات من خلال وسائل الدفع الإلكترونية.

وقال حازم حجازى نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إنه يتوقع نجاح إصدار بطاقات "ميزة" بالسوق، والتى بدورها ستدعم قطاع المدفوعات الإلكترونية بتكلفة منخفضة تساعد فى تحقيق الشمول المالى وستكون حافزاً لانضمام فئات تجار جديدة لمنظومة قبول الدفع الإلكترونى مما سيساهم فى الحد من استخدام الكاش، كما تمكن حاملها من إجراء كافة أنواع المدفوعات.

كما عبر "حجازى" عن تفاؤله بتحقيق خطة البنك لاجتذاب أكبر عدد من العملاء قبل نهاية العام.

وأفاد "حجازى" إلى أن اتجاه بنك القاهرة لإصدار البطاقات الجديدة تأتى ضمن الإستراتيجية التى ينتهجها البنك والتى تتماشى مع توجهات البنك المركزى المصرى والتى تتعلق باستحداث أفضل التطبيقات العالمية فى مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وخاصة التطبيقات الجديدة فى الصيرفة الرقمية (Digital Banking Services).