شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة ترتفع 1.3% وتغلق أعلى 16 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة والذهب خلال تعاملات اليوم بعد هدوء ضغوط الدولار الذي تراجع أمام أغلب العملات الرئيسية في وقت سابق اليوم لكنه محا خسائره عقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي.



واظهرت فاعليات محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي الذي عقد أواخر يناير/كانون الثاني الماضي أن هناك عدم يقين خيم على أحداث الاجتماع بشأن ما يحدث في الأسواق المالية العالمية لاسيما في ظل استمرار النزاعات التجارية و"بريكست".



ولم يتم الإفصاح عن نتائج ملموسة من اجتماعات دارت بين مسؤولين أمريكيين وصينيين بشأن العلاقات التجارية بين البلدين.



وصرحت رئيسة الاحتياطي الاتحادي السابقة "جانيت يلين" بأن وقف الصين التلاعب في سعر صرف عملتها "اليوان" سيشكل التحدي الأكبر أمام إبرام اتفاق تجاري مع أمريكا.



واستقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:27 جرينتش عند 96.5 نقطة بعد الانخفاض بنسبة 0.2% إلى 96.3 نقطة في وقت سابق اليوم وتحقيق أعلى سعر عند 96.6 نقطة.



وارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.3% (ما يعادل 21 سنتاً) وأغلقت عند 16.177 دولار للأوقية، وسجلت أعلى سعر عند 16.195 دولار، وأقل سعر عند 15.935 دولار.



وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.3% إلى 1347.9 دولار للأوقية، وسجلت أعلى سعر عند 1349.8 دولار وأقل سعر عند 1339.8 دولار.