شكرا لقرائتكم خبر عن محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي: البنك المركزي رأى ضبابية بشأن الاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت وقائع احتماع الاحتياطي الاتحادي – الذي عقد في يناير/كانون الثاني الماضي – أن مسؤولي البنك المركزي رأوا وجود حاجة لرفع معدل الفائدة فقط لو جرى الاقتصاد الأمريكي وقف التوقعات.



وخيمت الضبابية وعدم اليقين إزاء نمو الاقتصاد الأمريكي على المشهد خلال اجتماع البنك المركزي في الشهر الماضي.



وأوضح العديد من الأعضاء داخل أروقة الاحتياطي الاتحادي أن المزيد من رفع معدل الفائدة سيكون ضرورياً لو ارتفع معدل التضخم اعلى المستهدف (2%).



وأراد غالبية الأعضاء في البنك وقف خفض حيازة الاحتياطي الاتحادي من السندات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في وقت لاحق هذا العام.



وكان البنك المركزي الأمريكي قد ثبت الشهر الماضي معدل الفائدة دون تغيير، لكنه ألمح إلى تبني سياسة الصبر في رفعها خلال الفترة المقبلة منتظراً إشارات من الأسواق المالية.