أرامكو السعودية في محادثات حول المزيد من الاستثمارات في الهند

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية يوم الأربعاء إن أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم تجري محادثات حول استثمارات محتملة في مشروعات هندية تشمل شركات من بينها ريلاينس إندستيريز، التي تدير أكبر مجمع لتكرير الخام في العالم.

ويستهدف منتجو نفط رئيسيون مثل أرامكو، آسيا حيث ينمو الطلب على الوقود، كمنفذ مستقر لبيع نفطهم، ويتدافعون للاستثمار في الطاقة التكريرية هناك.

وفي العام الماضي، تحالفت أرامكو السعودية وبترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مع شركات تكرير هندية تديرها الدولة في خطة لبناء مصفاة بطاقة 1.2 مليون برميل يوميا، ومشروع للبتروكيماويات في ولاية ماهاراشترا.

ومتحدثا في نيودلهي، قال الناصر ”ندرس استثمارات إضافية في الهند، ولهذا نحن نُجري مباحثات مع شركات أخرى أيضا، من بينها ريلاينس.“

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنه يريد أن يرى أرامكو السعودية وسابك، أكبر منتج للبتروكيماويات في المملكة، من بين الأسماء الشائعة في الهند.

ويسافر الفالح والناصر مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يقوم بزيارة للهند تستغرق يوما واحدا.

وقال الفالح إن مصفاة ماهاراشترا ليست هي نهاية استثمارات أرامكو المزمعة في الهند. وتابع قائلا ”تتطلع أرامكو السعودية أيضا إلى فرص أخرى في الهند، لأن استثمارا واحدا مهما كان حجمه لا يكفي.

”إنه تحرك من جانب صاحب السمو الملكي بأن الهند في مقدمة أولوياتنا فيما يتصل بالاستثمار خارج المملكة“.

وريلاينس إندستريز، التي يسيطر عليها موكيش امباني أغنى رجل في آسيا، هي أكبر شركة للتكرير والبتروكيماويات في الهند وتدير مصفاة تبلغ طاقتها التكريرية 1.4 مليون برميل يوميا في غرب الهند. وتخطط الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى مليوني برميل يوميا بحلول 2030.

وتحرص السعودية، أكبر مُصدر للنفط الخام في العالم، على المزيد من التوسع في قطاعي التكرير والبتروكيماويات.

وقال الناصر ”الهند تمثل أولوية استثمارية لأرامكو السعودية. الهند تشتري منا حاليا نحو 800 ألف برميل يوميا، وبحلول 2040 سيصل الاستهلاك الإجمالي الهندي إلى حوالي 8.2 مليون برميل يوميا“.

والهند هى ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم حاليا، ويبلغ حجم الطلب 4.7 مليون برميل يوميا وفقا لبيانات حكومية.

غير أن أرامكو تواجه بالفعل تأجيلات في مشروع المصفاة، المزمع أن يقام في ولاية ماهاراشترا في غرب الهند، حيث رفض آلاف المزارعين التنازل عن أراضيهم لصالح المشروع.

وذكرت رويترز يوم الثلاثاء أن حكومة ماهاراشترا تتطلع إلى تغيير موقع المصفاة.