قال مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، إن قيمة مستحقات المصدرين المتأخرة من برنامج رد الأعباء أو دعم الصادرات، بلغت نحو 21 مليار جنيه، وقابلة للزيادة.

وأضاف طلبة، خلال المؤتمر الذي نظمه اتحاد المستثمرين، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات النسيجية، أن الحكومة تعد برنامجا جديدا لتحفيز الصادرات، وأن هذا البرنامج سيعمل على مراعاة القيمة المضافة في الصناعة، وتعميق وتحديث التصنيع المحلي.

وتابع: “لابد أن يتم تخصيص نسبة من قيمة المساندة التصديرية لتحديث الماكينات والآلات المستخدمة، حتى لو هنجبر المصدر إن جزء من فلوس المساندة يتصرف على تنمية الصناعة”، بحسب ما قاله طلبة.

وأضاف أن هناك عدة مقترحات لبرنامج تحفيز الصادرات الجديد تم عرضها على رئيس الوزراء، من بينها إجراء مقاصة بين المستحقات والالتزامات على الشركات، أو الحصول في مقابلها على أذون خزانة، أو الحصول على ضمان من وزارة المالية للقروض من أي بنك، أو منح أراضي صناعية.

وقال طلبة إن ارتفاع الفائدة البنكية ومعدلات التضخم المرتفعة في مصر من أبرز معوقات الصناعات النسيجية خاصة في ظل المنافسة الكبيرة من المنتجات الأجنبية.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس «تصديري المنسوجات»: 21 مليار جنيه مستحقات دعم الصادرات المتأخرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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