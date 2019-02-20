شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بنك مصر: البنوك زودت الإنفاق 58% على مكافحة غسل الأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الأتربى، رئيس بنك مصر، إن البنوك زودت حجم الإنفاق على مكافحة جريمة غسل الأموال بنسبة 58%.

وأضاف الأتربى خلال مؤتمر "مجلس الأعمال المصرى الكندى" للتعاون الدولى، برئاسة المهندس معتز رسلان، وبحضور الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، أن جميع البنوك تدرب الموظفين على التعامل مع العميل، وفى حالة الشك فى مصدر الأموال يتم التحقق منها، وإرسال المستندات لوحدة غسل الأموال فى البنك المركزى للتحقق والتعامل سواء إيجابيا أو سلبيا حسب كل حالة.

وقال إن غسل الأموال قد يكون مفيدا للدول على المدى القريب، لكنه مدمر على المستوى البعيد، وبالتالى مصر تتخذ إجراءات قوية لمكافحة الظاهرة.