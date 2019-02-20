شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار النفط اليوم الاربعاء 20-2-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار النفط اليوم الاربعاء ، بحيث بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 66.41 دولار للبرميل بانخفاض أربعة سنتات . وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 0746 بتوقيت جرينتش وتلقت أسعار النفط دعما من تخفيضات الإمدادات بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). ومن المتوقع أن تقلص السعودية، عضو أوبك وأكبر مصدر للنفط، شحنات الخام الخفيف إلى آسيا في مارس ضمن جهود لتقليص المعروض في الأسواق

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