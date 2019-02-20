شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى الكندى: 2 ترليون دولار حجم غسل الأموال فى العالم سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، والمصرى للتعاون الدولى، أنه بمرور السنوات يتأكد أن المال يمكنه تهديد استقرار الشعوب، وفى تمويل الإرهاب من خلال عمليات غسل الأموال، وبالتالى الحد منها يقضى على بذور الإرهاب الذى يلجأ للفقراء لتمويلهم لتنفيذ عمليات إرهابية.

وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر المجلس حول غسل الأموال بحضور الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق والمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق، ومحمد الاتربى، رئيس بنك مصر.

وكشف رسلان أن حجم غسل الأموال يصل سنويا لنحو 2 ترليون دولار تمثل ما بين 2 إلى 5% من الناتج المحلى الدولى.

وأشار أن مصر تبذل جهودا كبيرا للحد من ظاهرة غسل الأموال والتى تستخدم فى تجارة المخدرات والسلاح وغيرها من الأمور غير الشرعية.