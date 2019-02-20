شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى يأمل أن تتوازن سوق النفط بحلول ابريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح اليوم الأربعاء إنه يأمل أن تتوازن سوق النفط بحلول ابريل نيسان وألا تحدث فجوة فى الإمدادات بسبب العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا عضوى أوبك. وأبلغ الفالح الصحفيين فى نيودلهى "نأمل بحلول ابريل أن تكون السوق متوازنة" مضيفا أن الالتزام باتفاق خفض المعروض العالمى "لا يرقى إليه شك".

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