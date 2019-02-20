شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء النفط في انتظار بيانات المخزونات في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء أسعار النفط اليوم حيث ارتفع الخام الأمريكي بينما تراجع "برنت" في ظل تركيز الأسواق على المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك قبيل صدور بيانات مخزونات الخام في الولايات المتحدة.



ومن شأن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وبكين لحل الخلاف التجاري القائم بين البلدين أن يدعم الطلب العالمي على السلع، ومن بينها النفط.



وفي سياق منفصل، تراجع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:01 جرينتش بنحو 0.1% إلى 96.4 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 96.6 نقطة وأدنى مستوى عند 96.4 نقطة.



وسوف يكشف معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عند بيانات أولية تتعلق بحجم مخزون الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بينما ستصدر البيانات الرسمية غداً.



وتم تأجيل صدور هذه البيانات إلى الخميس بسبب العطلة الرسمية في الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي احتفالاً بـ"يوم الرؤساء".



وارتفع سعر خام "ويست تكساس" بحلول الساعة 15:57 جرينتش بنسبة 0.4% إلى 56.3 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 56.4 دولار وأقل سعر عند 55.4 دولار.

على النقيض، تراجع سعر خام "برنت" القياسي بنسبة 0.1% إلى 66.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر 66.6 دولار وأدنى سعر عند 65.6 دولار.