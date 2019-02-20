شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يستقر وسط تفاؤل بشأن المحادثات الأمريكية الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الاسترالي خلال تعاملات اليوم أمام نظيره الأمريكية مع تركيز الأسواق على المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين فضلأً عن ترقب تأثير محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي على سير التداولات.



ومن المنتظر إدلاء الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتثايزر" بشهادته أمام لجنة بمجلس النواب في الاول من مارس/آذار بشأن المفاوضات التجارية مع الصين قبيل انتهاء الهدنة في اليوم التالي من إدلاء شهادته.



وأكد الرئيس "دونالد ترامب" على أن المحادثات تجري بشكل جيد جداً مع الجانب الصيني ملمحا إلى إمكانية تمديدها للتوصل إلى اتفاق تجاري شامل.



وأوضح "ترامب" بأنه لا يممتلك عصا سحرية بشأن توقيت المفاوضات مع الصين مشيراً إلى أن الأمور تمضي نحو الاتجاه الصحيح.



وسوف يكشف البنك المركزي في أمريكا اليوم عن محضر اجتماعه الذي عقد الشهر الماضي من أجل معرفة إشارات تخص السياسة النقدية للبنك على المدى القصير.



كان الاحتياطي الاتحادي قد ألمح الشهر الماضي إلى تبني سياسة الصبر والترقب بشأن رفع الفائدة حتى وضوح الصورة كاملة بشأن الأسواق المالية والنمو الاقتصاد الأمريكي.



واستقر الدولار الاسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 15:51 جرينتش عند 0.7166، وسجل أعلى سعر عند 0.7177 نقطة وأقل سعر عند 0.7141.