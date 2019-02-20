شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الأسهم الأمريكية للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات اليوم للجلسة الثانية على التوالي حيث يترقب المستثمرون إشارات حول المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين فضلاً عن صدور وقائع اجتماع الاحتياطي الاتحادي.



وسوف يكشف البنك المركزي الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن أحداث اجتماعه الذي عقد الشهر الماضي، وتنتظر الأسواق إشارات تحدد مستقبل السياسة النقدية للبنك على المدى القصير.



وأشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بالمحادثات مع الصين واصفاً إياهاً بالجيدة جداً كما ألمح إلى أن النزاع التجاري لن يتفاقم مع بكين حيث أكد على أن إدارته ربما لا تزيد الرسوم الجمركية على واردات البلاد من الصين من 10% إلى 25% بحسب التهديدات السابقة.



وتراجع "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:14 جرينتش بست نقاط إلى 25882 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل تسع نقاط) إلى 7496 نقطة، فيما ارتفع "ستاندرد اند بورز" نقطة واحدة إلى 2781 نقطة.