شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تواصل ارتفاعاتها القياسية وتقترب من حاجز 1500 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم مستفيدةً من الطلب القوي على المعادن كتحوط بين المستثمرين قبيل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي ومتابعة التطورات بشأن المحادثات التجارية.



ومن جانبه، ألمح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى ان إدارتها ربما لا تزيد الرسوم الجمركية على واردات واشنطن من سلع صينية لو انتهت الهدنة التجارية في الثاني من مارس/آذار القادم.



وانطلقت هذا الأسبوع جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وأشاد "ترامب" بما يدور في هذه الجولة مشيراً إلى انها تسير بشكل جيد جداً.



وسوف تصدر في وقت لاحق اليوم فاعليات اجتماع الاحتياطي الاتحادي الذي عقد الشهر الماضي وشهد تغيير البنك المركزي لهجته حول السياسة النقدية متبنياً سياسة الصبر في رفع الفائدة.



وارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:40 جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1462.7 دولار للأوقية، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1479.4 دولار وأقل سعر عند 1451.2 دولار.