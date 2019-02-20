شكرا لقرائتكم خبر عن معادن السعودية تخصص ميزانية تاريخية للاستكشاف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"عن تخصيص أكبر ميزانية لنشاط الاستكشاف التعديني بتاريخ التعدين بالمملكة تعزيزاً لمساهمتها في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأشارت إلى أن تلك الميزانية سترفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي وإيجاد آلاف الفرص الوظيفية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

واعتمدت معادن إنفاق 253 مليون ريال سعودي (67 مليون دولار) في عام 2019 لنشاطات الاستكشاف ضمن الرخص التي حصلت عليها سابقاً بالمناطق النائية والواعدة في عدد من مناطق المملكة.

ويمثل هذا الرقم أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الإنفاق السنوي للاستكشاف والتنقيب مقارنة بالسنوات الماضية، ويعد هذا الرقم الأكبر في هذا النشاط بتاريخ الشركة.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.8 مليار ريال خلال العام 2018 مقابل صافي أرباح بلغ 714.8 مليون ريال في العام 2017.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 يرجع إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع المحققة لمنتجات أسمدة فوسفات الأمونيوم والأمونيا والألمنيوم والألومنيا، وكذلك ارتفاع كمية المبيعات لمنتجات أسمدة فوسفات الأمونيوم و الألومنيا والمنتجات المدرفلة المسطحة والذهب.