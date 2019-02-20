شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تتوقع تجاوز طلب الهند للنفط 8 مليون برميل يوميا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت أرامكو السعودية إن الاستثمار بالهند يمثل أولوية للشركة، وإنها تتوقع أن يرتفع طلب البلاد على النفط إلى 8.2 مليون برميل يوميا بحلول 2040.

وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، أمين الناصر، في جلسة نقاشية في نيودلهي إن الهند تشتري حالياً نحو 800 ألف برميل يومياً من النفط السعودي.

ويشارك الناصر في وفد مرافق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في زيارته للهند التي تستمر يوما واحدا، بحسب سي إن بي سي عربية.

ويزور ولي العهد السعودي الهند برفقة عدد من كبار رجال الأعمال وممثلي الشركات السعودية بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ومن بين المشاركين في الجلسة النقاشية أيضا الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم.

ولشركة أرامكو السعودية علاقات ثنائية بشركات هندية حيث قام موكيش أمباني، رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس إندستريز الهندية، في فبراير الماضي بلقاء الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر وذلك لاستكشاف آفاق "شركة أرامكو ومبادراتها " في مجالات المواد اللامعدنية وتحويل النفط الخام مباشرة إلى كيميائيات.