شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "أميانتيت" توصي بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 44.53% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 44.53%، وذلك عن طريق خفض 1 سهم لكل 2.25 سهم.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن رأس المال سينخفض من 1.155 مليار ريال إلى 640.632 مليون، ليتراجع عدد الأسهم إلى 64.063 مليون سهم من 115.5 مليون سهم.

وأرجعت الشركة سبب تخفيض رأس المال إلى إعادة هيكلة بعض من مجموعة شركات أميانتيت وإطفاء رأس المال الحالي بمبلغ وقدرة 514.367 مليون ريال سعودي لتحمل الخسائر المتراكمة الناتجة عن إعادة الهيكلة.

وأرجعت الشركة تحقيق هذه الخسائر إلى استمرار حالة الانخفاض أو التباطؤ في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية في المملكة خلال العامين الماضيين 2016 و2017، فضلاً عن عملية إعادة الهيكلة لبعض شركات المجموعة المتعثرة وإطفاء الأصول المتعلقة بها.

وبحسب البيان، لا يوجد أي أثر جوهري لتخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات الشركة، بينما تتوقع الإدارة أن يكون للتخفيض أثراً إيجابياً في الأداء المالي للمجموعة عموماً نتيجة إطفاء الخسائر المتراكمة والتي تتضمن إعادة هيكلة للبعض من شركات المجموعة المتعثرة مالياً.

وجدير بالذكر أن عملية تخفيض رأس المال وعدد الأسهم مشروطة بموافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسارة بلغ 91.7 مليون خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مُقابل صافي خسارة بلغ 54.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2017.