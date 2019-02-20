شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "الاتحاد للتأمين التعاوني" توصي بزيادة رأس المال بتوزيع أسهم منحة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين التعاوني بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 45.45% وذلك عن طريق توزيع منح أسهم، بواقع 5 أسهم لكل 11 سهماً.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن رأس المال سيرتفع من 275 مليون ريال إلى 400 مليون ريال، وبذلك ترتفع الأسهم نت 27.5 مليون سهم إلى 40 مليون سهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم رسملة 95.745 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة و29.254 مليون ريال من الاحتياطي النظامي للشركة.

وتستهدف الشركة من زيادة رأسمالها دعم القاعدة الرأسمالية وتعزيز قدرتها على تحمل نسبة أكبر من أقساط التأمين والتخطيط لمنتجات تأمينية جديدة مع الحفاظ على هامش الملاءة المالية على مستوى ملائم وقادر على تحمل الخطط التوسعية في المستقبل القريب.

هذا وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق وهو تاريخ عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيتم الإعلان عن موعده لاحقاً.

وأشارت الشركة إلى أن قرار التوصية بالزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة خاضع لموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وموافقة الجمعية العامة غير العادية.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 81.8 مليون خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مُقابل صافي ربح بلغ 50 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2017.