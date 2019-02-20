الملخص اليومي للسوق السعودي ليوم الأربعاء الموافق 20-2-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كسر المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) اليوم موجة الانخفاضات منذ بداية تداولات هذا الأسبوع بارتفاع اليوم بلغ نسبته 0.59% بما يعادل 50.64 نقطة ، وصاحب ذلك انخفاض بأحجام تداول حيث بلغت 75,197,372 مقارنة ب 105,255,164 في جلسة الأمس ، وبقيمة 1,670,426,411 مقابل 2,335,267,556 ، وبعدد صفقات 76,003 .
وبلغت عدد الأسهم المرتفعة في جلسة اليوم 103 سهم مقابل 57 سهم سجلوا انخفاضاً .
وانعكس ذلك على تداولات مؤشر السوق الموازي (NOMU) حيث ارتفع أيضا بنسبة بلغت 0.82% بما يعادل 28.00 نقطة ، مقابل ارتفاع بأحجام تداولاته اليوم 62.831 عن جلسة الأمس التي سجلت أحجام تداولاته فيها 56,251 ، وبقيمة بلغت 1,97,633 ، مع عدد صفقات 198 صفقة .
أكثر القطاعات التي شهدت ارتفاعاً كان أولها مؤشر تجزئة الأغذية (TFSI) بارتفاع بلغ قدره 1.81% بما يعادل 78.51 نقطة ، ومن بعده جاء مؤشر الخدمات الاستهلاكية (TCSI) بارتفاع نسبته 1.60% بما يعادل 50.79 نقطة .
وتصدر سهم الخضري (1330) للجلسة الثالثة على التوالي قائمة الأكثر تداولات بأحجام قدرت 8,138,304 ، ويليه في القائمة سهم مصرف الإنماء (1150) بأحجام بلغت 4,270,685 .
وبالنسبة لعدد الصفقات المنفذة جاء سهم الخضري (1330) أيضاً كأعلى سهم بعدد صفقات قدرت 3,561 ، ومن بعده جاء سهم الأنابيب السعودية (1320) بعدد 2,458 صفقة .
أما عن أكثر الأسهم ارتفاعاً فجاء في المقدمة سهم الأنابيب السعودية (1320) وذلك بنسبة 3.53% بما يعادل 0.88 ريال ، ويليه سهم سامبا (1090) بارتفاع بلغ نسبته 3.19% بما يعادل 1.15 ريال .
والأسهم الأكثر انخفاضاً كان سهم استثمار (1030) بنسبة بلغت -2.12% بما يعادل -0.42 ريال ، ومن بعده جاء سهم ميدغلف للتأمين (8030) بانخفاض بلغ نسبته -1.86% بما يعادل -0.28 ريال .
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