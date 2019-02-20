شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين قبيل محضر الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا قبيل صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي من المنتظر أن يقدم أدلة قوية حول احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.15 % إلى مستوي 96.47 نقطة ،ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.33 نقطة ،وسجل أدني مستوى عند 96.26 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 96.24 نقطة.

وانخفض الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء بعد هبوط حاد فى عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، والتي سجلت أدنى مستوى فى 11 يوما ، فى ظل الاحتمالات الضعيفة لقيام الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة هذا العام.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي والذي عقد أيام 29-30 كانون الثاني/يناير الماضي، يصدر المحضر بحلول الساعة 19:00 جرينتش.

وكان الاجتماع قد أسفر عن الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير عند نطاق 2.50% طبقا لمعظم التوقعات بالأسواق المالية،وأكد المركزي الأمريكي على التحلي بالصبر عند رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام.

وقال جيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي إن حالة زيادة أسعار الفائدة قد تقلصت فى الأسابيع الأخيرة ،وأعاذ ذلك إلى ارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد خاصة تباطؤ الاقتصاد العالمي وإغلاق الحكومة الاتحادية.