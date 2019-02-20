شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى 3 أسابيع استنادا على صعود أسعار النحاس وضعف الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، استنادا على صعود أسعار النحاس الواسع بالسوق العالمية ، وضعف الدولار الأمريكي قبيل صدور محضر البنك الفيدرالي.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.55% حتى الساعة 11:55 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 16.05$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.96$،وسجلت الأعلى عند 16.07$ الأعلى منذ 31 كانون الثاني/يناير الماضي ، والأدنى عند 15.95$.

حققت أسعار المعدن الأبيض بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.0% ، فى رابع مكاسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية خلال هذا العام.

ارتفعت أسعار النحاس يوم الأربعاء بنسبة 0.5% ، لتواصل مكاسبها القوية لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى سبعة أشهر ،فى ظل مخاوف تباطؤ المعروض السوق ، فى الوقت الذي تحرز فيه الصين تقدما ملحوظا فى مفوضات التجارة مع الولايات المتحدة ،والصين هي أكبر مستهلك للمعادن فى العالم.

يتداول مؤشر الدولار عند أدنى مستوى فى أسبوعين 96.24 نقطة المسجل فى وقت سابق بالأمس ، عاكسا استمرار ضعف الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، و المتضرر حاليا من الهبوط الحاد فى عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل.

يأتي أداء الدولار الأمريكي الحالي ، قبيل صدور محضر الاجتماع الأخير للبنك الفيدرالي الاتحادي ، والذي عقد أيام29-30 كانون الثاني/يناير الماضي ،وأكد خلاله البنك على التحلي بالصبر عند رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام.