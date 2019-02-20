- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على ارتفاع في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.47% بما يعادل 0.20 نقطة ، وسط تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 43.70 استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات الدعم 41.21 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر فايزر يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 20-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.