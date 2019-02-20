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شكرا لقرائتكم خبر عن تيسلا ينخفض بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة – تحليل – 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود السهم انخفاضه في آخر جلساته ، وذلك وسط تداولاته بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة على المدى القصير ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.73% بما يعادل -2.24 نقطة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 279.28 ، طيلة ثبات المقاومة 324.24 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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