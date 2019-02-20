الان تتابع الخطوط الحديدية تنقل أكثر من 147 ألف مسافر خلال شهر يناير الماضي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

كشفت التقارير الإحصائية الصادرة عن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، خلال شهر يناير الماضي 2019م، عن معدلات نمو مستوى أعداد المسافرين، إذ نقلت أكثر من 147 ألف راكب، بزيادة بلغت ٨ آلاف راكب عن نفس الفترة من عام ٢٠١٨م، بنسبة نمو بلغت ٥,٧٥٪.

يذكر أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية نقلت خلال عام ٢٠١٨م، أكثر من ١,٧٣ مليون راكب، بزيادة تجاوزت ٢٥٠ ألف راكب مقارنة بعام ٢٠١٧م، وهو ما يساوي نسبة نمو بلغت ١٦,٨٥٪.