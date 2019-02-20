اليوم..ارتفاع أسعار الذهب للمرة الثانية.. وعيار 21 يسجل 658 جنيها للجرام

كتب- إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، ارتفاع جديد بقيمة جنيهان بعد ارتفاعها صباح اليوم بقيمة 5 جنيهات، ليصبح إجمالى ارتفاع أسعار الذهب منذ أمس قرابة 12 جنيهات لكل عيار.

وسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر شعبية ورواجا فى سوق الصاغة المصري 658 جنيها للجرام، وهو أعلى سعر للذهب منذ الربع الأول من العام الماضى 2018.

أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

- عيار 18 سجل اليوم 565 جنيها للجرام

- عيار 21 سجل اليوم 658 جنيها للجرام

- عيار 24 سجل اليوم 752 جنيه للجرام

- الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 5264 جنيها

- أوقية الذهب تسجل الآن 1344...