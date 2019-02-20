شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية" تحصل على تمويل مرابحة بقيمة 15.2 مليار ريال من 6 جهات محلية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توقيعها تمويل مرابحة مشترك بقيمة 15.2 مليار ريال، مع 6 جهات تمويل محلية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن جهات التمويل تشمل كل من مؤسسة الراجحي المصرفية للاستثمار، البنك الأهلي التجاري، البنك السعودي البريطاني، البنك السعودي الفرنسي، مجموعة سامبا المالية، والبنك العربي الوطني.

ووفقاً للبيان، تصل مدة التمويل إلى 7 سنوات، علماً بأن الهدف من التمويل هو مواجهة أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية.

وسبق أن أعلنت الشركة، في يناير الماضي، عن خططها للحصول على قرض بقيمة 10 مليارات ريال لإعادة تمويل دين، إضافة إلى تمويل استثماراتها داخل السعودية.

وأعلنت الشركة السعودية للكهرباء في ديسمبر الماضي عن حصولها على تمويل مرابحة ثنائية بقيمة 2.4 مليار ريال من مجموعة سامبا المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 3.8 مليار ريال بالربع الرابع من 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 5.5 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى الصعيد ذاته، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 74.2% إلى 1.8 مليار ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 6.9 مليار ريال في العام 2017.