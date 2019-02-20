شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "اتصالات" الإمارات تبحث توزيع 40 فلساً للسهم في 20 مارس المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية، في 20 مارس المُقبل، وذلك لمناقشة مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2018 بما نسبته 40% من القيمة الاسمية للسهم وبما يعادل 40 فلساً للسهم الواحد.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم دفع الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الأعضاء بنهاية يوم الأحد الموافق 31 مارس المُقبل.

وجدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح عن النصف الأول من العام 2018 بما نسبته 40% من القيمة الاسمية للسهم وبما يعادل 40 فلساً للسهم الواحد.

وبذلك تكون المؤسسة قد قامت بتوزيع أرباح عن العام 2018 بما نسبته 80% من القيمة الاسمية للسهم وبما يعادل 80 فلساً للسهم الواحد.

جدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح- عائدة لحقوق الملكية- خلال العام 2018 بلغ 8.6 مليار درهم، مقابل صافي ربح بلغ 8.4 مليار درهم خلال العام 2017.

ووصلت الإيرادات الموحدة لـ "مجموعة اتصالات" في العام 2018 إلى 52.4 مليار درهم، مقابل 51.6 مليار درهم خلال العام 2017.

ويعزى زيادة الإيرادات الإجمالية إلى زيادة إيرادات العمليات الدولية والأداء القوي للقطاعات الثابتة وغيرها في عمليات دولة الإمارات العربية المتحدة.