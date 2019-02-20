شكرا لقرائتكم خبر عن "دبي للاستثمار" تنجز 25% من برجها الجديد "البرشاء1" لتسليمه في ديسمبر المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة "دبي للاستثمار" عن وصول نسبة الإنجاز في برجها الجديد في منطقة "البرشاء1"، والذي يتم تطويره من قبل شركة "دبي للاستثمار العقاري" التابعة لها، إلى 25%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "دبي المالي"، اليوم الأربعاء، بأنه من المقرر أن يتم إنجاز المشروع بالكامل في الموعد المُحدد في ديسمبر 2019، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الحفر والهياكل الأساسية للمشروع.

وأشارت الشركة إلى أن مساحة المشروع تبلغ 38.9 ألف قدماً مربعاً، بينما ستبلغ المساحات السكنية والتجارية نحو 399.5 ألف قدم مربع، على أن يُوفر من خلالها 278 وحدة متنوعة تكون موزعة على 14 طابقاً فوق الأرضي.

كذلك يشتمل المبنى على منطقة تجارية تتسع لسبعة محلات بمساحة قدرها 22.98 ألف قدم مربع، إضافةً إلى صالة ألعاب رياضية ومرافق ترفيهية ومنطقة للعب، وأربعة طوابق للمواقف تستوعب أكثر من 300 سيارة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح، عائدة على المساهمين، بلغ 651.4 مليون درهم خلال 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 1.001 مليار درهم في العام 2017.

وتراجع الربح التشغيلي إلى 1.1 مليار درهم خلال 2018 مقابل 1.3 مليار درهم خلال 2017.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2018 إلى فقدان القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية والاستثمارات المالية التي تأثرت بسبب ظروف السوق الحالية.