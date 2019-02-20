شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يختبر مجددا حاجز 4,000$ وسط أجواء إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم السادس على التوالي ، ضمن أطول سلسلة صعود يومي هذا العام ، فى محاولة جديدة لاختبار حاجز 4,000$ بعد الوصول إليه بالأمس للمرة الأولى فى ستة أسابيع ، يأتي هذا وسط الأجواء الإيجابية التي تسيطر على السوق الرقمية خلال الفترة الحالية ، واكتساب المزيد من الزخم الواضح حاليا بارتفاع السيولة النقدية فى السوق.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 09:05بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول3,913$ بارتفاع قدره 24$ بنسبة 0.6%،حيث سعر الافتتاح عند 3,889$،وسجلت أعلى مستوي عند 3,920$ ، وأدنى سعر عند 3,861$.

أضاف البتكوين يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 4,000$ لكل وحدة بتكوين.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بأقل من واحد مليار$ إلى إجمالي 134 مليار$ ، وسجلت يوم أمس مستوي 136مليار$ ، الأعلى منذ 10 كانون الثاني/يناير الماضي.

وسط الأجواء الإيجابية التي تسيطر على السوق الرقمية خلال الفترة الحالية ، ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية بأكثر من 25مليار$ خلال أخر ثلاثة أسابيع من 111مليار$ إلي 136مليار$.

واكتسبت السوق المزيد من الزخم الصعودي ،والتي دفعت معظم أسعار العملات الكبرى بالسوق لتسجيل أعلى مستوياتها منذ أوائل كانون الثاني/يناير الماضي ، مع دخول سيولة جديدة وتحسن ملحوظ فى مستويات الطلب الاستثماري.

تصب معظم الأخبار الواردة مؤخرا فى صالح تعزيز القواعد الأساسية فى سوق التشفير ، وأن يكون السوق أكثر تنظيما ومراقبة عن ذي قبل ، بالإضافة إلى التقدم المستمر فى تبني بعض عملات التشفير فى نظام المدفوعات والتحويلات العالمية.

فى إندونيسيا اعتمد منظم العقود الآجلة للسلع فى البلاد إطار قانونيا هذا الأسبوع لتشغيل أسواق العقود الآجلة والعملات الرقمية ، وطالب كيانات متعددة فى السوق للحصول على موافقة الجهات التنظيمية والتقدم بطلب للتسجيل قبل الشروع فى الأعمال التجارية.

وبعد إعادة تشغيل الحكومة الفيدرالية فى الولايات المتحدة ، أصبح من المتوقع أن تحرز هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC تقدما فى طريق الموافقة أو رفض إدراج وتداول صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة ETFs.

وتشير بعض التوقعات إلى صدور قرار الهيئة فى غضون الشهر أو الشهرين المقبلين ، والذي يمكن أن يكون عاملا دافعا وكبير للزخم فى سوق التشفير.