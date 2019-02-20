الدولار مستقر قبل محضر المركزي.. واليوان عند أعلى مستوى في 3 أسابيع

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:30 مساءً, 20 فبراير 2019 م المناطق - وكالات ارتفع اليوان الصيني اليوم، بينما أخذ الدولار فرصة لالتقاط الأنفاس في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع اليوان 0.4 بالمئة في التعاملات الخارجية إلى 6.7195 يوان للدولار، وهو أفضل مستوياته منذ أول فبراير شباط.

واستقر مؤشر الدولار عند 96.501 مقابل سلة عملات. وكان المؤشر ارتفع إلى أعلى مستوى في شهرين الأسبوع الماضي، لكن الطلب على العملة الأمريكية انحسر بفعل التفاؤل بأن جولة جديدة من المباحثات بين الصين والولايات المتحدة ستساعد في حل الخلاف التجاري بينهما.

وارتفع اليورو إلى 1.1350 دولار، لكنه ظل عالقا في نطاقات الآونة الأخيرة. وواجهت العملة الأوروبية الموحدة صعوبات هذا العام مع تنامي المخاوف بشأن حالة منطقة اليورو.

وهبط الين الياباني 0.3 بالمئى مقابل الدولار إلى 110.95 ين. وانخفض الجنيه الاسترليني 0.2 بالمئة، لكنه ظل فوق 1.30 دولار بكثير بعد صعوده يوم الثلاثاء .

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