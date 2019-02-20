أ ش أ

تمكن مكتب التمثيل العمالي (التابع لوزارة القوي العاملة) بالقنصلية العامة بالرياض بالمملكة العربية السعودية، من حل مشكلة مستحقات أربعة مهندسين وستة عمال مصريين يعملون بإحدي شركات قطاع المقاولات بالمملكة، والتي بلغ إجماليها 345 ألفاk و450 ريالا سعوديا، أي ما يوازي مليونا و236 ألفا و615 جنيها مصريا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوي العاملة إن وزير القوي العاملة محمد سعفان كان قد كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مشكلة 10 مصريين عاملين بإحدى شركات المقاولات، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأضاف أن الملحق العمالي بالرياض الدكتور ياسر غازي ظل على مدار عام كامل يتابع شكوى المصريين للحصول على مستحقاتهم النظامية حتى حصلوا عليها، وبلغ إجمالها 345 ألفا و450 ريالا سعوديا، فضلا عن استصدار تأشيرة خروج نهائي للعودة إلى أرض الوطن، والتي تعذرت لوجود عدة ملاحظات على الشركة من جانب مكتب العمل الذي تواصل معه “غازي” حيث أب تعاونا تاما لحل مشكلة العمالة المصرية لعودتهم لبلدهم.

كانت هذه تفاصيل خبر 10 مصريين يحصلون على 1.2 مليون جنيه مستحقاتهم بشركة سعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.