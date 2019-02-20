شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 20-2-2019 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر الدولار خلال تعاملات، اليوم الأربعاء الموافق 19-2-2019، بين البنوك وبعضها، مسجلا فروقا من بنك لآخر، حيث بلغ السعر الآن فى تعاملات البنك الأهلى المصرى ، 17.49 جنيه للشراء، و 17.59 جنيه للبيع، مختلفا سعره فى البنك التجارى الدولى "cib"، والذى ارتفع فيه عن البنك الأهلى، بالغاً 17.53 جنيه للشراء، و 17.63 جنيها للبيع. وفى عدد آخر من البنوك، جاء سعر الدولار فى التعاملات الصباحية لليوم، كالتالى... سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 17.49 جنيه للشراء 17.63 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 17.49 جنيه للشراء 17.59 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 17.49 جنيه للشراء 17.59 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 17.49 جنيه للشراء 17.59 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 17.53 جنيه للشراء 17.63 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 17.49 جنيه للشراء 17.59 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك البركة سعر الدولار فى بنك البركة 17.53 جنيه للشراء 17.63 جنيه للبيع

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