شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق دبى بنسبة 2.58% بختام التعاملات مدفوعا بأسهم إعمار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 2.58% رابحا عدد 66.23 نقطة ليغلق عند مستوى 2632.08 نقطة.
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 188.3 مليون سهم محققة ما قيمته 343.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 3953 صفقة لـ31 سهما، وارتفع 23 سهما، فيما انخفض 6 أسهم، واستقر سهمين.
وارتفعت 6 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 5.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 3.15%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.67%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.44%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.43%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.06%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم إعمار العقارية بنسبة 6.24%، ثم شركة إعمار مولز بنسبة 6.13%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 9.64%، ثم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.68%.
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