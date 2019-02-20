الان تتابع انخفاض معدل التضخم في المملكةمسجلا -1.9% والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
دخل معدل التضخم السنوي في السعودية النطاق السالب، خلال يناير 2019، مسجلا -1.9%، وذلك لأول مرة منذ أكتوبر 2017.
وبحسب ما ذكرته الهيئة العامة للإحصاء، فإن هناك 7 أقسام رئيسية ساعدت على انخفاض معدل التضخم السنوي يتقدمها قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى، بانخفاض قدره 7.7%، والملابس والأحذية بانخفاض قدره 1.2%,
كما حقق قسم الاتصالات انخفاضا قدره 1%، وقسم السلع والخدمات الشخصية بنسبة 1%، والنقل بانخفاض 0.8%، والترفيه والثقافة بنسبة 0.7%، بالإضافة إلى تأثيث وتجهيزات المنزل، التي انخفضت بنسبة 0.2%.
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