الان تتابع النفط ينزل عن أعلى مستوى في 2019 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

هبطت أسعار النفط من أعلى مستوى في 2019، اليوم، مع زيادة الإمدادات الأمريكية وتباطؤ النمو الاقتصادي على نحو بدد الأثر الصعودي لتخفيضات الإنتاج التي تقودها “أوبك” والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أعلى مستوى في 2019 عند 56.39 دولار للبرميل يوم الأربعاء، لكنها ما لبثت أن تراجعت من جديد إلى 56.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 0746 بتوقيت جرينتش، وهو ما يزيد قليلا فحسب على التسوية السابقة.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 66.41 دولار للبرميل بانخفاض أربعة سنتات عن التسوية السابقة، وإن كانت إلى الآن ليست بعيدة كثيرا عن أعلى مستوى في 2019 البالغ 66.83، والذي سجلته يوم الاثنين.

وتلقت أسعار النفط دعما من تخفيضات الإمدادات بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”.

ومن المتوقع أن تقلص السعودية، عضو أوبك وأكبر مصدر للنفط، شحنات الخام الخفيف إلى آسيا في مارس المقبل ضمن جهود لتقليص المعروض في الأسواق.

لكن في مقابل خفض الإمدادات والعقوبات الأمريكية، ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من الخام أكثر من مليوني برميل يوميا في 2018 ليسجل مستوى قياسيا عند 11.9 مليون برميل يوميا.