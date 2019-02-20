تداول 44 ألف طن بضائع و454 شاحنة بموانىء البحر الأحمر

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانىء البحر الأحمر أنه تم تداول 44 ألف طن بضائع عامة و454 شاحنة بضائع و28 سيارة بموانىء الهيئة.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، أن حركة الواردات شملت 222 شاحنة و12 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 44 ألف طن فوسفات و232 شاحنة بضائع و16 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة “بوسيدون اكسبريس” وغادرته السفينة “بلمونت” والعبارة “محبة”، بينما استقبل ميناء نويبع السفينتين “برنسيسة” و”بريدج”.

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