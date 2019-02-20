افتتاح أخضر لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات طفيفة في مستهل تعاملات الأربعاء.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق” ايجي اكس 30″ – الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة بسوق المال – بنسبة 0.29% مسجلا15,200.25 نقطة.

وصعد مؤشر “إيجي اكس 30 كابد” 0.45 % مسجلا 19,165.6 نقطة.

وزاد مؤشر “ايجي اكس 50 ” بنحو 0.94 % مسجلا 2,468.28 نقطة.

وصعد مؤشر “ايجي اكس 70” الذي يغلب على تكوينه الاسهم المتوسطة والصغيرة بنحو 0.4 % مسجلا724.8 نقطة. وكسب المؤشر الأوسع نطاقا “ايجي اكس 100” بنسبة 0.4 % ليصل إلى مستوى 1,829.65 نقطة.

وأوضحت دكتورة هدى المنشاوي خبيرة أسواق المال أن مفتاح استمرار الصعود أصبح تخطي المستوي 15235 نقطة، حيث انه محور وتذكرة المرور الجديدة لتكملة الصعود للمستهدفات الأعلى والمرجوة واصبح مستوي الارتكاز المتحرك لليوم عند 15168 نقطة.

وتوقعت المنشاوي اليوم الاتجاه العرضي المائل للصعود مع ارتفاع الذبذبة والتباين بالاداء صعودا، وهبوطا مع بعض التريدات اثناء الجلسة والمتاجرة السريعة ببعض الاسهم الانتقائية مع بداية ظهور جني ارباح بذات الجلسة لبعض الاسهم لذا يجب الاستفادة من قوة الذبذبة مع كل سايكل صاعد او هابط.

وبنهاية جلسة أمس الثلاثاء تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية وسط عمليات بيع للمؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية قابلها شراء انتقائي للمستثمرين الأفراد بمختلف جنسياتهم، فيما شهدت الأسهم الكبرى عمليات جني أرباح نسبية في حين شهدت الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات تبادلا للمراكز بين المحافظ الاستثمارية وبخاصة للمستثمرين الأفراد.

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