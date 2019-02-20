شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة والصناعة يصدر قرار بإعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصري – الإمارتى برئاسة المهندس جمال أنور السادات رئيس مجلس إدارة شركة إتصالات مصر وعضوية كل من محمد الأتربى رئيس بنك مصر وأحمد حسين صبور شركة الأهلى للتنمية العقارية ومحمد إبراهيم محلب وشركة الدوار للمقاولات والمهندس وهانى برزى رئيس مجلس إدارة شركة إيدتيا للصناعات الغذائية والنائب وعبد الحميد الدمرادش شركة والمغربى للحاصلات الزراعية وأحمد حلمى وشركة موبل الشرقو ووليد الحناوى "شركة العالمية للتنمية الزراعية- فارم فريتس".

كما تم اختيار علاء الدين عمر شركة ال جى للإلكترونيات مصر وعزة فهمى وشركة عزة فهمى للتصميمات والمهندس شريف الجبلى رئيس جمعية شباب الأعمال وتامر شفيق شركة أوراسكوم للإنشاءات والمهندس محمد نجيب شركة السويدى للكابلات وأحمد القاضى شركة إيجى ماتيك والمهندس تامر وجيه شركة برايم فارما والدكتور أحمد شلبى شركة تطوير مصر للمقاولات وخالد سعيد محمود شركة إنترشيونال تكنولوجى جروب والدكتور سامح فخرى مركز العاصمة للجهاز الهضمى والكبدى.

ونص القرار أن مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية وتضمن فى مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوى عن جهوده ونشاطه إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج خاصة المكاتب التجارية بمعاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لإختصاصه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

وقال الوزير إن إعادة تشكيل هذا المجلس يأتي فى إطار سياسة الوزارة لضخ دماء جديدة قادرة على تعظيم التعاون المشترك مع الجانب الإماراتى على المستويين التجارى والاستثمارى خاصة وأن الإمارات تمثل أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، كما تتصدر الاستثمارات الإماراتية قائمة أهم الدول المستثمرة في السوق المصري.

وأشار نصار إلى أنه روعى فى التشكيل اختيار عدد من الكفاءات والخبرات إلى جانب عنصر الشباب وبصفة خاصة فى القطاعات التى تمثل الهيكل الأساسى للتعاون الاقتصادى المشترك بين مصر والإمارات.