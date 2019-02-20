اخبار الاقتصاد المصرى اليوم الثلاثاء 19-2-1-2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت اليوم الثلاثاء 19-2-2019 اخبار الاقتصاد المصرى ما بين لقاءات وزارية او فعاليات لعدد من المسؤلين ،حيث بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر مع وزير البنية التحتية الإيطالى ضخ استثمارات جديدة.

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، دانيلو تونينيلى، وزير البنية التحتية والنقل الإيطالى، وذلك خلال زيارتها إلى العاصمة الايطالية "روما"، بحضور السفير هشام بدر، سفير مصر لدى روما.

وبحث الجانبان، زيادة التعاون فى مجالى البنية الاساسية من خلال تشجيع الشركات الايطالية على ضخ استثمارات جديدة فى مصر فى هذا المجال، إضافة إلى دعم إيطاليا لعدة مشروعات فى قطاع النقل مثل السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

وأكدت الوزيرة، حرص مصر على زيادة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع إيطاليا، فى ظل العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وما يربط الشعبين من علاقات تاريخية ممتدة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن قطاع النقل في مصر يشهد تطورا كبيرا في كافة قطاعاته، نظرا لأهميته فى البنية الأساسية الجاذبة للمستثمرين، موضحة أن هناك فرصا استثمارية واعدة فى كافة مجالات النقل، حيث تقوم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتنسيق مع وزارة النقل، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال.

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أن استراتيجية الوزارة تستهدف فى المرحلة الحالية التوسع فى مشروعات البتروكيماويات، باعتبارها صناعة القيمة المضافة وتحقق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لثروات مصر من البترول والغاز، ولمشاركتها الإيجابية فى دعم الاقتصاد القومى، وتحقق عائدات مرتفعة للدولة من خلال توفير الخامات البتروكيماوية الاستراتيجية التى تدخل فى العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لتلبية احتياجات السوق المحلى من هذه المنتجات وخفض الاستيراد وتصدير الفائض منها، مشدداً على أهمية الاستمرار فى رفع الكفاءة التشغيلية للوحدات الإنتاجية، وترشيد النفقات، وتطبيق أحدث نظم السلامة والصحة المهنية والالتزام الصارم، بكافة المعايير والاشتراطات البيئية.

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم إيفاد بعثة تجارية مصرية إلى دولة كاراخستان مطلع شهر مارس المقبل، لاستعراض فرص التعاون الاقتصادى المشترك في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، مشيراً إلى أن البعثة سيترأسها المهندس أحمد طه مساعد أول الوزير وستضم 31 شركة مصرية في قطاعات الصناعات الهندسية والصناعات الغذائية ومواد البناء والصناعات التعدينية والصناعات الدوائية وصناعة الأثاث إلى جانب ممثلين عن القطاع المصرفي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أكد المهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية، أن قطاع النقل واللوجستيات من القطاعات الواعدة فى مصر، لافتا إلى أنه من المهم توضيح خريطة القطاع والفرص المتاحة أمام المستثمرين والقطاع الخاص.

وأضاف توفيق إن مصر أنفقت نحو 2 تريليون جنيه مصرى، لتطوير قطاع النقل وتحسين البنية الأساسية خلال السنوات الأربعة الماضية.

وجاء ذلك خلال ترحيبه بالدكتور هشام عرفات وزير النقل خلال لقائه بغرفة التجارة الأمريكية فى فعاليات اللقاء الشهرى عن قطاع النقل والتطلعات المستقبلية له.