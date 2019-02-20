براتب 8 آلاف جنيه.. بدء تلقي طلبات 50 وظيفة بدولة خليجية الأحد

كتب- أسامة عبدالكريم:

تبدأ وزارة القوى العاملة، الأحد المقبل، قبول طلبات 50 عامل إنتاج بشركة مباني، بإحدى دول الخليج، براتب شهري بعملة دولة العمل يوازي 8 آلاف و600 جنيه مصري تقريبا، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات والبدلات والإضافي، وتذكرة السفر، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.

وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في بيان، الأربعاء، أن الشركة الطالبة لا تشترط في المتقدم خبرة، وألا يزيد السن عن 35 عامًا، مع تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة جواز السفر ساري مدة لا تقل عن 3 سنوات، وصورة شخصية، والسيرة الذاتية موضح بها رقم...