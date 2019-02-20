كتب- أحمد علي:
يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، السبت المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
وتعتمد فلسفة القانون، وفقا لما أعلنته الحكومة من قبل، على تبني السياسيات التي تقلل التعامل النقدي "الكاش" وتشجع على استخدام الأدوات المالية المصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع.
ويرصد مصراوي أبرز 15 معلومة عن مشروع القانون الجديد الذي سيناقشه المجلس.
1- تلتزم جميع أجهزة...
كانت هذه تفاصيل خبر غرامة تصل لـ300 ألف جنيه.. 15 معلومة عن مشروع قانون الدفع الإلكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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