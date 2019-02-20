انطلاق مبادرة وظيفة تك.. فرص عمل للشباب المتدرب براتب مميز

احمد عبد القوى

شهدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات لقاء تعريفي حول "مبادرة وظيفة تك"؛ التي تهدف إلى زيادة أعداد الكوادر المؤهلة للانضمام لسوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ونظم اللقاء جمعية اتصال بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات، لإلقاء الضوء على ما تم إنجازه، والمساهمة في مزيد من التوعية عن المبادرة بما يحقق مزيدا من المشاركة من القطاع الخاص في المراحل التالية لها.

حضر اللقاء الدكتور شريف فاروق، نائب...