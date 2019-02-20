احمد عبد القوى
شهدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات لقاء تعريفي حول "مبادرة وظيفة تك"؛ التي تهدف إلى زيادة أعداد الكوادر المؤهلة للانضمام لسوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ونظم اللقاء جمعية اتصال بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات، لإلقاء الضوء على ما تم إنجازه، والمساهمة في مزيد من التوعية عن المبادرة بما يحقق مزيدا من المشاركة من القطاع الخاص في المراحل التالية لها.
حضر اللقاء الدكتور شريف فاروق، نائب...
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق مبادرة وظيفة تك.. فرص عمل للشباب المتدرب براتب مميز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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