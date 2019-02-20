حملة توعية ضريبية في منشآت عجمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن تنفيذ حملة توعوية مشتركة مع الهيئة الاتحادية للضرائب، يتمحور موضوعها حول الفاتورة الضريبية، وتستهدف الحملة التي تنطلق الأسبوع المقبل، الوصول إلى أهم الأسواق والتجمعات التجارية في إمارة عجمان، إضافة إلى منطقتي مصفوت والمنامة.

وكانت الدائرة قد عقدت، الأسبوع الماضي، اجتماعاً مع الهيئة الاتحادية للضرائب، بحضور عددٍ من المسؤولين من الجهتين، وتم الاتفاق على أن تتضمن الحملة جولات ميدانية على مختلف منافذ البيع، ومراكز التسوق في الإمارة، وتستهدف الوصول إلى أكبر عدد من المنشآت الاقتصادية في مختلف مناطق الإمارة.

وقال عبدالله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك: تستهدف الحملة، المنشآت الاقتصادية المرخصة في الإمارة، إضافة إلى المستهلكين على حد سواء؛ لحماية حقوق جميع الأطراف، وضمان الالتزام بالقوانين الاقتصادية في الدولة، وسيتم توعية المنشآت بمعايير إصدار الفاتورة الضريبية، وضرورة تجنب أي ممارسات تؤثر بشكل سلبي في المستهلك.