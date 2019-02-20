شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تقلل مكاسبها وتغلق على استقرار مع استمرار التركيز على المحادثات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم مدعومة بالحالة الإيجابية في الأسواق إزاء محادثات واشنطن وبكين، ولكنها قلصت مكاسبها في ظل ضغوط على قطاع الطاقة.



وكانت "وول ستريتفي عطلة رسمية يوم الاثنين للاحتفال بـ"يوم الرؤساء" واستهلت هذا الأسبوع على وتيرة مستقرة.



ومن جانبه، أفاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن محادثات إدارته مع الصين تجري بشكل جيد جداً مشيراً إلى ان هناك تقدم في حل المسائل الخلافية التي تعرقل العلاقات التجارية بين البلدين.



وفي تصريحات نارية جديدة ضد الحزب الديمقراطي، قال "ترامب" إن فوزه برئاسة الولايات المتحدة حال دون انهيار سوق الأسهم الأمريكية وفقدانها عشرة آلاف نقطة.



وشدد "ترامب" على أن فوز "هيلاري كلينتون" – منافسته في انتخابات الرئاسة عن الحزب الديمقراطي عام 2016 – كان سيجبر المستثمرين على البيع مما سيؤدي إلى انهيار البورصة الأمريكية.



على صعيد آخر، ارتفع خام "ويست تكساس" بنسبة 0.9% مغلقاً عند 56.09 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر خلال الجلسة عند 56.3 دولار وأقل سعر عند 55.2 دولار.



وتراجع "برنت" بخمسة سنتات وأغلق عند 66.45 دولار للبرميل وسجل اعلى سعر اليوم عند 66.6 دولار وأقل سعر عند 65.5 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" ثمانية نقاط إلى 25891 نقطة وسجل أعلى مستوى في الجلسة عند 25961 نقطة وأقل مستوى عند 25849 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 7486 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 7507 نقاط وأقل مستوى عند 7450 نقطة.



وصعد "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 2779 نقطة، وبلغ اعلى مستوى عند 2787 نقطة وأقل مستوى عند 2767 نقطة.



وسوف يكشف الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء عما جرى في اجتماع يناير/كانون الثاني الماضي والذي ألمح من خلاله إلى أنه سيتبنى نهج الصبر في رفع معدل الفائدة إلى حين تفسير البيانات الاقتصادية والأجواء في الأسواق المالية العالمية.