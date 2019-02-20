شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل ترتفع للجلسة الثانية على التوالي..و"بتكوين" قرب أعلى مستوياتها في 5 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية العملات الرقمية خلال تداولات اليوم للجلسة الثانية على التوالي مستفيدةً من عزوف المستثمرين عن أصول المخاطرة كالأسهم تحسباً للمفاوضات التجارية مع الصين، فيما اقتربت "بتكوين" من أعلى مستوى منذ العاشر من يناير/كانون الثاني الماضي.



وتلقت "بتكوين" وأخواتها دعماً في الآونة الأخيرة من زيادة أنشطة تطوير تكنولوجيا "بلوك شين" – التي ترتبط بتداولات العملات الرقمية – حول العالم سواء من بنوك أو شركات أو جامعات ومراكز بحثية.



وتتجه أنظار الأسواق العالمية هذا الأسبوع نحو المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومناقشة سبل حل النزاع التجاري بين البلدين الأمر الذي وضع المستثمرين في حالة ترقب حذر.



وصعدت الريبل بحلول الساعة 21:38 جرينتش بنسبة 3.5% إلى 0.33 دولار وسجلت أعلى سعر عند 0.35 دولار وأقل سعر عند 0.32 دولار.



أما "بتكوين"، فقد ارتفعت بنسبة 1.8% إلى 3959 دولاراً، وبلغت أعلى سعر اليوم عند 4015 دولاراً وأقل سعر عند 3856 دولارا، وبلغت قيمتها السوقية نحو 69.5 مليار دولار.