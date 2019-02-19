شكرا لقرائتكم خبر عن "وول مارت" تنافس على كعكة التجارة الإلكترونية وتتحدى "أمازون" بقوة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استفادت "وول مارت" من موسم التسوق في العطلات والأعياد خلال الأشهر المنتهي في يناير/كانون الثاني الماضي مستفيدةً من إقبال المستهلكين على خدماتها عبر الإنترنت، وهو ما يمثل تحدياً قوياً لـ"أمازون" التي تهيمن على هذه الصناعة.



وصرح المدير التنفيذي لـ"وول مارت" "دوج ماكميلان" بأن الشركة اختبرت بيئة اقتصادية مفضلة لدى الأمريكيين خلال العام الماضي، وهي الطلب على البقالة على الإنترنت مشيراً إلى الاستحواذ على حصة جيدة في مبيعات الألعاب والبقالة.



وتأتي غالبية إيرادات "وول مارت" في أمريكا من مبيعات المنتجات الغذائية، واستكشفت المزيد من الطرق للوصول إلى المستهلكن على الإنترنت خاصة شباب الألفية الجديدة.



وأعلنت الشركة الأمريكية لمتاجر التجزئة اليوم ارتفاع مبيعاتها بنسبة 43% خلال الربع السنوي المنتهي في يناير/كانون الثاني كما قفزت مبيعاتها بنسبة 40% على مدار العام المالي بأكمله.



يأتي ذلك بعد التوسع بشكل كبير في خدمات شاحنات البقالة الإلكترونية إلى 2100 وحدة بجانب 4100 مترج في الولايات المتحدة كما عرضت الشركة توصيل البقالة إلى المنازل من 800 متجر.



وبوجه عام، بلغت الأرباح الفصلية للشركة 3.69 مليار دولار (ما يعادل 1.27 دولار للسهم) مقارنة بـ2.18 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.



وحققت "وول مارت" إيرادات قوية بلغت 138.8 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير/كانون الثاني بارتفاع نسبته 1.9% من نفس الفترة من العام الماضي.



على الجانب الآخر، حققت "أمازون" أرباحاً قياسية في الربع الأخير من العام الماضي كما قفزت إيراداتها الفصلية بنسبة 20% إلى 72.38 مليار دولار.