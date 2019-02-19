شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا أعلنت "فورد" وقف بيع شاحناتها التجارية في أمريكا الجنوبية؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت "فورد موتور" الثلاثاء عن عزمها وقف صناعة وبيع الشاحنات الثقيلة في أمريكا الجنوبية وإنهاء إنتجها في منشأة التجميع التابعة لها في البرازيل هذا العام وسط ضغوط من جانب المستثمرين لتحسين أعمال الشركة في الأسواق الخارجية.



يأتي ذلك بعد أن أعلنت الشركة الأمريكية تكبد خسائر بحوالي 678 مليون دولار في أمريكا الجنوبية خلال عام 2018.



وأكدت "فورد" اليوم على أن هذه الخطوة تمثل هدفاً رئيسياً لها من أجل استعادة أنشطتها الربحية في قارة أمريكا الجنوبية من خلال التركيز بشكل أكبر على بيع سيارات أخرى – غير الشاحنات.



وستوقف "فورد" بيع شاحناتها الثقيلة "إف – 4000" و"إف – 350" وأيضاً السيارات الصغيرة طراز "فييستا" مضيفةً أنها تبحث عن بدائل لوقف نزيف الخسائر واستعادة الربحية في هذا السوق الحيوي.



وكانت الشركة الأمريكية قد افتتحت منشأة تجميع الشاحنات التابعة لها في "ساوباولو" في البرازيل عام 1967 ويعمل بها أكثر من ألفي عامل، بحسب بيانات على الموقع الإلكتروني لـ"فورد".



ومن جانبه، صرح مسؤولو "فورد" بأن الشركة سوف تظل في هذه المنطقة، ولكنها ستحول تركيزها نحو الأنشطة والأعمال المربحة مثل الشاحنات متوسطة الحجم "رينجر" وسياراتها الصغيرة الأخرى.



وعلى أثر إعلان هذه الخطوة، قفز سهم "فورد" بنسبة 3% خلال جلسة اليوم ليصل إجمالي مكاسب السهم منذ بداية العام حتى الآن إلى 15%.