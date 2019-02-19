426 رخصة لشركات هندية في السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يوجد عدد كبير من الشركات الهندية المستثمرة في السعودية، فبحسب موقع السفارة الهندية، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار 426 رخصة لشركات هندية تخص مشاريع مشتركة وكيانات مملوكة بالكامل بنسبة 100 % مضيفا أنه من المتوقع أن تحقق استثمارات إجمالية قدرها 1.6 مليار دولار في المملكة.

وأشار موقع السفارة إلى أن إصدار التراخيص توزع على قطاعات مختلفة مثل الخدمات الإدارية والاستشارية، البناء، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ونقل موقع السفارة عن إدارة السياسة الصناعية والترويج (DIPP) وإحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر بالهند، أن السعودية تحتل المرتبة الخمسين بين أكبر المستثمرين في الهند مع حجم استثمارات للفترة بين أبريل 2000 وفبراير 2015، مبينا أن الاستثمار المباشر للمملكة في الهند يعد أدنى كثيرا من الإمكانات الحقيقية للبلدين.

أبرز 10 شركات هندية في السعودية:

1- تاتا موتورز المحدودة

المقر: بومباي، الهند

عمر الشركة، تاريخ الإنشاء: 1945 قبل 74 سنة

نشاط الشركة: صناعة السيارات، الشاحنات والحافلات وسيارات الدفاع، وسيارات الدفع الرباعي

العائدات: 43.910 مليار دولار ( 2018)

2- تاتا كانسالتانسي سروسيز

المقر: بومباي، الهند

عمر الشركة، تاريخ الإنشاء: 1968، قبل 51 سنة

خدمات العمليات التجارية، الشركات الرقمية، خدمات المعلومات التكنولوجيا والبنية التحتية والهندسة والخدمات الصناعية، وإدارة الأداء، الاستشارات

العائدات: 19.08 مليار دولار ( 2018)

3- شركة لارسن آند توبرو

المقر: بومباي، الهند

عمر الشركة، تاريخ الإنشاء: 1938- قبل 81 سنة

معدات ثقيلة- معدات كهربائية- الكهرباء- قطار المترو- بناء السفن- دفاع- العقارات- أعمال بناء- الخدمات المالية- خدمات تكنولوجيا المعلومات

العائدات: 17 مليار دولار (2018)

4- ريلاينس انداستري

المقر: بومباي، الهند

عمر الشركة، تاريخ الإنشاء: 1977- قبل 42 سنة

التنقيب والإنتاج والبتروكيماويات والمنسوجات

العائدات: 60 مليار دولار ( 2018)

5- اندين اويل

المقر: دولايجان، الهند

عمر الشركة، تاريخ الإنشاء: 1959

التكرير وتسويق النفط والمنتجات النفطية والغاز وتصنيع المنتجات البترولية

العائدات: 1.7 مليار دولار (2018)

6- اويل اند ناتشورال غاز

المقر: فاسانت كونج ، نيودلهي

عمر الشركة، تاريخ الإنشاء: 1956- قبل 62 سنة

استكشاف النفط والغاز وتطوير غاز الميثان ومصادر الطاقة البديلة مثل الفحم والغاز الصخري

العائدات: 13 مليار دولار (2018)

7- تاتا استيل

المقر: بومباي، الهند

عمر الشركة، تاريخ الإنشاء: 1907- قبل 111 سنة

تصنيع الصلب، وعمليات التعدين، والهندسة، وبناء السفن

العائدات: 19 مليار دولار (2018)

8- انفوسيز (محدودة)

المقر: بنغالورو، الهند

عمر الشركة، تاريخ الإنشاء: 1981- قبل 37 سنة

استشارات الأعمال، برمجيات الحاسب الآلي، الخدمات الهندسية

العائدات: 11.31 مليار دولار ( 2018)

9-اين تي بي سي (محدودة)

المقر: نيودلهي، الهند

عمر الشركة، تاريخ الإنشاء: 1975- قبل 43 سنة

توليد الكهرباء من خلال الفحم الحراري والغاز، والكهرومائية

العائدات: 12 مليار دولار (2018)

10- ويبرو (محدودة)

المقر: بنغالورو، الهند

عمر الشركة، تاريخ الإنشاء: 1945- قبل 73 سنة

استشارات تكنولوجيا المعلومات ونظام متكامل لخدمات الشركة

العائدات: 8.4 مليارات دولار (2018)

استثمارات سعودية في الهند: