الهند الرابعة بمؤشر القوة العسكرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

تأتي الهند في المرتبة الرابعة بمؤشر القوة العسكرية بين 136 دولة، وكذلك المرتبة الـ 44 ضمن الدول الجيدة والبالغ عددها 153 دولة، وبين أفضل الدول في التعليم وذلك بالمرتبة 32 عالميا.

كما تأتي في المرتبة الـ 44 بين 160 دولة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، وفي المرتبة الـ 58 بمؤشر التنافسية العالمي، محققة بذلك تقدما في عدد من المؤشرات العالمية في عام 2018.

الدولة الجيدة

- المرتبة 44 من ضمن 153 دولة

مؤشر الابتكار العالمي

- المرتبة 57 من ضمن 162 دولة

مؤشر الازدهار

- المرتبة 94 من ضمن 149 دولة

مؤشر التنافسية العالمي

- المرتبة 58 من ضمن 140 دولة

مؤشر أفضل الدول

- المرتبة 25 من ضمن 80 دولة

الحرية الاقتصادية

- المرتبة 129 من ضمن 180 دولة

مؤشر أفضل الدول في التعليم

- المرتبة 32 من ضمن 80 دولة

مؤشر تنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات

- المرتبة 134 من ضمن 176

مؤشر العطاء العالمي

- المرتبة 124 من ضمن 144 دولة

مؤشر السعادة العالمي

- المرتبة 133 من ضمن 156 دولة

الحكومة الالكترونية

- المرتبة 96 من ضمن 193

مؤشر الشفافية والفساد

- المرتبة 78 من ضمن 180 دولة

مؤشر الجوع

- المرتبة 103 من ضمن 119 دولة

الأعمال

- المرتبة 77 من ضمن 190 دولة

مؤشر أداء الخدمات اللوجستية

- المرتبة 44 من ضمن 160 دولة

مؤشر القوة العسكرية

- المرتبة 4 من ضمن 136 دولة