شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقفز 1.4%..والذهب يسجل أعلى مستوى في 10 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار المعادن خلال تداولات اليوم بدعم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئييية وتحول الانظار نحو جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وصرح "ترامب" اليوم بأن المفاوضات مع الصين تجري بشكل جيد للغاية وهو ما يعكس تصريحات الوفد الأمريكي في بكين الأسبوع الماضي أيضاً.



رغم ذلك، أفاد الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتثايزر" في وقت سابق هذا الشهر بأن "ترامب" يحاول فقط طمأنة الأسواق بتصريحاته في الوقت الذي لا تزال هناك خلافات شديدة مع بكين.



وفي غضون ذلك، تراجع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:24 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.09 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.



وارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 1.4% أو 22.4 سنت وأغلقت عند 15.967 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 15.98 دولار للأوقية، وأقل سعر عند 15.915 دولار.



وقفزت أسعار الذهب بنسبة 1.7% (ما يعادل 22.7 دولار) إلى 1344.8 دولار للأوقية، وهو أعلى إغلاق في عشرة أشهر، وسجل المعدن الأصفر أعلى سعر عند 1345 دولاراً وأقل سعر عند 1323.8 دولار.