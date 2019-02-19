أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 19-2-2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 19-2-2019، وجاءت أبرزها تباين تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

البورصة تخسر 1.6 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 836.420 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 268 مليون ورقة مالية بقيمة 962 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28 ألف عملية لعدد 182 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 74.93% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.55%، والعرب على 10.52% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.43%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 81.1 مليون جنيه، فيما مالت صافى الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 30.3 مليون جنيه، 14.3 مليون جنيه، 11.2 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، 12.95 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 15155 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 2445 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% عند مستوى 19079 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 721 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1822 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 493 نقطة.

وارتفعت أسهم 69 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 76 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

المصرية للاتصالات

ارتفع سهم الشركة المصرية للاتصالات، بنسبة 4.03% ليصل إلى مستوى 15.5 جنيه للسهم بنهاية جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وذلك عقب إعلان وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية للحصول على أرباحها المحتجزة من شركة فودافون حيث ستسدد الأخيرة بموجب الاتفاق نحو ٥ ونصف مليار جنيه للمصرية للاتصالات جنيه تمثل ٨٢% فى الأرباح المودعة لدى فودافون.

وقال الدكتور عمرو طلعت أن المصرية للاتصالات حصلت على نحو ٨ مليارات جنيه من أرباح من فودافون منذ شراء حصتها الرابحة فى الشركة و التى تقدر بنحو ٤٥% من فودافون مصر.

وتمتلك الحكومة المصرية نحو ٨٠% من الشركة المصرية للاتصالات.

انكوليس

وافق مجلس إدارة شركة الدولية للتأجير التمويلي -إنكوليس، على عقد الشراء المقدم من شركة أرابيا إنفستمنت هولدنج، لشراء كل حصتها في رأسمال يو اي فاينانس.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، إن مجلس الإدارة وافق من حيث المبدأ على عقد الشراء المقدم من شركة أرابيا إنفستمنت هولنج -العربية للاستثمارات والتنمية القابضة سابقاً- لشراء 60 ألف سهم كامل الأسهم المملوكة للدولية للتأجير التمويلي في رأسمال شركة يو اي فايناناس -شركة الصعيد للتأجير التمويلي سابقاً.

يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 58.27 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 43.4 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضى.

بنك التعمير

كشفت الموازنة التخطيطية لبنك التعمير والإسكان لعام 2019، عن استهداف نمو أرباح البنك بنسبة 25%، على أساس سنوى، ليصل صافى الربح إلى 2 مليار جنيه فى نهاية العام الجارى بزيادة 400 مليون جنيه عن مستهدف 2018.

وتستهدف البنك ارتفاع معدل نمو رصيد الأصول بنسبة 16.7%، وزيادة حجم ودائع العملاء بنسبة 26.3% بدون مقدمات الأراضى، ارتفاع محفظة القروض والسلفيات قبل خصم المخصص بنسبة نمو 17.8%.